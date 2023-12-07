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Искусство

«Что это было?» в Арсенале и нижегородцы в Futuro: подведение итогов арт-резиденций в Нижнем

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С 11 по 13 декабря в Нижнем пройдет серия итоговых мероприятий программы арт-резиденций. Для этого выбрали сразу две площадки — галерею современного искусства Futuro и Арсенал.

 

В галерее Futuro представят работы: Ланы Морозовой, группы «Малышки 18:22», Александры Павловской, Matiush First, Игоря Поносова, Ирины Петраковой, Людмилы Барониной, Ивана Горшкова, Алексея Васильева, Сергея Карева, Златы Корниловой, Дани Пирогова, Фёдора Телкова, Дмитрия Покровского и Тамары Шипициной.

 

13 декабря с 18:30 до 20:30 в Арсенале пройдет круглый стол «Что это было?». На встрече они обсудят успехи и сложности первого сезона проекта, а также планы на 2024 год.

 

В круглом столе примут участие:

  • Елена Тальянская и Георгий Смирнов — основатели галереи 9Б
  • Алиса Савицкая — главный куратор студии «Тихая»
  • Анна Гагарина — креативный продюсер компании dreamlaser, арт-директор мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ *
  • Ольга Артемьева — продюсер пространства ЦЕХ * 
  • Анастасия Панова — директор галереи Futuro
  • Майя Ковальски — сооснователь и куратор ЦСИ «Терминал А»

Вход свободный, по регистрации.

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Фото: предоставлено организаторами

 

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