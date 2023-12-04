Нижегородцы в «Смене»

С 9 по 10 декабря в Казани пройдет ярмарка современного волжского искусства «Размером с книгу». Она пройдет впервые в рамках Зимнего книжного фестиваля «Смены».
На ярмарке покажут работы художников из четырех городов Поволжья: Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Волгограда. Нижегородское современное искусство представят Андрей Оленев, Ваца, Иван Белов, Евсти и Дмитрий Жуков.
Зрители увидят работы в разных форматах и техниках, но у них есть и общее – все они размером с книгу.
Нижегородцев для участия в ярмарке рекомендовали креативные пространства, которые в этом году вошли в региональную программу арт-резиденций.
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Фото: фотобанк
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