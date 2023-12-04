18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Нижегородцы в «Смене»

Поделиться:

С 9 по 10 декабря в Казани пройдет ярмарка современного волжского искусства «Размером с книгу». Она пройдет впервые в рамках Зимнего книжного фестиваля «Смены».

 

На ярмарке покажут работы художников из четырех городов Поволжья: Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Волгограда. Нижегородское современное искусство представят Андрей Оленев, Ваца, Иван Белов, Евсти и Дмитрий Жуков.

Зрители увидят работы в разных форматах и техниках, но у них есть и общее – все они размером с книгу.

Нижегородцев для участия в ярмарке рекомендовали креативные пространства, которые в этом году вошли в региональную программу арт-резиденций.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: фотобанк

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: