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Искусство

Открытие выставки «Эта ню» в творческом пространстве «Ничего страшного»

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2 декабря в творческом пространстве «Ничего страшного» откроется выставка «Эта ню». Именно так, художники, которые рисуют обнаженную натуру, решили отметить восьмой день рождения творческого проекта.

 

На выставке 20 художников — постоянных участников проекта, представят свои наброски. По правилам «Ничего страшного» их создают за 5-15 минут.

За восемь лет сотни художников, которые традиционно по четвергам приходят на сеансы обнаженной натуры, сделали десятки тысяч набросков. Именно их и можно будет увидеть 2 декабря. 

Нижполиграф, Варваская 32, 2 этаж, правое крыло
  

 

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Фото: предоставлено организаторами


 

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