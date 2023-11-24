Открытие выставки «Эта ню» в творческом пространстве «Ничего страшного»

2 декабря в творческом пространстве «Ничего страшного» откроется выставка «Эта ню». Именно так, художники, которые рисуют обнаженную натуру, решили отметить восьмой день рождения творческого проекта.
На выставке 20 художников — постоянных участников проекта, представят свои наброски. По правилам «Ничего страшного» их создают за 5-15 минут.
За восемь лет сотни художников, которые традиционно по четвергам приходят на сеансы обнаженной натуры, сделали десятки тысяч набросков. Именно их и можно будет увидеть 2 декабря.
Нижполиграф, Варваская 32, 2 этаж, правое крыло
18+
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Фото: предоставлено организаторами
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