Арт-резиденция «Выкса» запускает open call

Арт-резиденция «Выкса» объявляет open call для художников. Как и в предыдущие годы, от резидентов ожидают тесное знакомство с местным сообществом и создание работ по итогам этого взаимодействия. Итогом этой работы станет отчетная выставка.
В этом году команда проекта обновила условия приема: обязательный срок работы в резиденции — от шести до восьми недель. Таким образом, планируется, что всего за год «Выкса» примет по открытому конкурсу шесть художников – заявки могут отправлять авторы, работающие в любых техниках и проживающие в любой стране мира.
Осенью 2023 года куратором резиденции стала Кристина Горланова.
«Мы предполагаем, что увеличение срока резиденции позволит художникам уделить больше времени исследовательской части проекта и ближе познакомиться с Выксой, и, поскольку по итогам пребывания художник показывает отчетный проект, добавим времени на его создание», — рассказывает куратор.
Заявки принимают до 15 декабря на сайте проекта.
18+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: предоставлено организаторами
Комментарии (0)