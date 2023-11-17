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Искусство

Арт-резиденция «Выкса» запускает open call

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Арт-резиденция «Выкса» объявляет open call для художников. Как и в предыдущие годы, от резидентов ожидают тесное знакомство с местным сообществом и создание работ по итогам этого взаимодействия. Итогом этой работы станет отчетная выставка.

 

В этом году команда проекта обновила условия приема: обязательный срок работы в резиденции — от шести до восьми недель. Таким образом, планируется, что всего за год «Выкса» примет по открытому конкурсу шесть художников – заявки могут отправлять авторы, работающие в любых техниках и проживающие в любой стране мира.

Осенью 2023 года куратором резиденции стала Кристина Горланова.

«Мы предполагаем, что увеличение срока резиденции позволит художникам уделить больше времени исследовательской части проекта и ближе познакомиться с Выксой, и, поскольку по итогам пребывания художник показывает отчетный проект, добавим времени на его создание», — рассказывает куратор.

Заявки принимают до 15 декабря на сайте проекта.

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Фото: предоставлено организаторами


 

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