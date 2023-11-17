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Искусство

Работы современного искусства пополнили собрание НГХМ

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Весной в Нижнем прошла первая ярмарка графики «Контур». 30 галерей-участников со всей России представили работы своих топовых художников. Ведущие российские коллекционеры и эксперты отобрали произведения, которые пополнили собрание Нижегородского художественного музея.

 

Это работы:

  • Юрий Аввакумов «Красная вышка»;
  • Никита Алексеев из серии «Селфи»;
  • Евгений Михнов-Войтенко из цикла «Хоралы»;
  • Гоша Острецов «Алфавит»;
  • Тимофей Радя «Все это не сон»;
  • Владимир Абих «Теперь все в прошлом».

Сейчас эти произведения можно увидеть в фойе 1 этажа НГХМ| Русское искусство.



 

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Фото: архив редакции

 

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