Работы современного искусства пополнили собрание НГХМ

Это работы:

Юрий Аввакумов «Красная вышка»;

Никита Алексеев из серии «Селфи»;

Евгений Михнов-Войтенко из цикла «Хоралы»;

Гоша Острецов «Алфавит»;

Тимофей Радя «Все это не сон»;

Владимир Абих «Теперь все в прошлом».

Сейчас эти произведения можно увидеть в фойе 1 этажа НГХМ| Русское искусство.







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Фото: архив редакции