Работы современного искусства пополнили собрание НГХМ

Весной в Нижнем прошла первая ярмарка графики «Контур». 30 галерей-участников со всей России представили работы своих топовых художников. Ведущие российские коллекционеры и эксперты отобрали произведения, которые пополнили собрание Нижегородского художественного музея.
Это работы:
- Юрий Аввакумов «Красная вышка»;
- Никита Алексеев из серии «Селфи»;
- Евгений Михнов-Войтенко из цикла «Хоралы»;
- Гоша Острецов «Алфавит»;
- Тимофей Радя «Все это не сон»;
- Владимир Абих «Теперь все в прошлом».
Сейчас эти произведения можно увидеть в фойе 1 этажа НГХМ| Русское искусство.
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Фото: архив редакции
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