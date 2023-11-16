Синий Карандаш, Никита Nomerz, «ТОЙ», Лев Кайс: выставка нижегородцев в Москве

Галерея «Триумф» и студия «Тихая» создали выставку «Хроника цветущих событий» — проект-путеводитель о разных гранях художественной жизни Нижнего Новгорода.
Студийные практики нижегородских художников представлены разнообразием тем, сюжетов и медиа — от живописи и графики до современной скульптуры, инсталляций, фотографий, видео и перформативных практик.
Часть произведений существует в связке с городским контекстом.
Андрей Оленев использует в своих работах аутентичные городские артефакты, а Никита Nomerz цитирует собственные уличные проекты. Инсталляция команды «ТОЙ» приглашает окунуться в атмосферу блошиного рынка.
Алексей Старков и Лена Лисица обращаются к теме коллективной памяти через эксперименты с фотографией и печатной графикой. Художница Ваца создает магические артефакты по мотивам детской сказки. Никита Пирумов стремится с помощью живописи передать ощущение неясности и хаоса современности.
Участники выставки:
Иван Белов, Ваца, Лев Кайс, Синий Карандаш, Команда «ТОЙ», Лена Лисица, Никита Мера, Антон Мороков, Андрей Оленев, Даня Пирогов, Никита Пирумов, Алексей Старков, Артём Филатов, Яков Хорев, Владимир Чернышев, Вера Ширдина, Никита Этогде, Команда Bomse, Команда Lovemarket и Никита Nomerz.
Выставка «Хроник цветущих событий» запланирована как передвижная и будет в течение 2024 года показана в Казани, Перми, Екатеринбурге и других городах.
Москва: галерея «Триумф», ул. Ильинка, д. ⅜ стр.5
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Фото: предоставлено организаторами
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