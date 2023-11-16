Синий Карандаш, Никита Nomerz, «ТОЙ», Лев Кайс: выставка нижегородцев в Москве

Андрей Оленев использует в своих работах аутентичные городские артефакты, а Никита Nomerz цитирует собственные уличные проекты. Инсталляция команды «ТОЙ» приглашает окунуться в атмосферу блошиного рынка.

Алексей Старков и Лена Лисица обращаются к теме коллективной памяти через эксперименты с фотографией и печатной графикой. Художница Ваца создает магические артефакты по мотивам детской сказки. Никита Пирумов стремится с помощью живописи передать ощущение неясности и хаоса современности.