Работы из собрания Пушкинского музея в Нижнем

Выставка будет сопровождаться масштабной просветительской программой, инклюзивными и детскими мероприятиями.

А еще уже в следующем году будет выпущена книга «Названо Вазари. Готика. Возрождение. Маньеризм». В ней будут опубликованы статьи экспертов, фотографии выставочных пространств, сопроводительные тексты и аннотации к экспонатам, показанным в цикле «Названо Вазари».

Выставка расположена на 1-м этаже в правом крыле Арсенала.

12+







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Фото: предоставлено организаторами



