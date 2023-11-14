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Искусство

Работы из собрания Пушкинского музея в Нижнем

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24 ноября в Арсенале откроется выставка «Названо Вазари. Маньеризм». Можно увидеть работы европейских мастеров XVI – начала XVII веков. А еще современных российских художников, черпавших вдохновение в маньеристическом искусстве.

 

Ученые не могут определить: маньеризм — это часть эпохи Возрождения или самостоятельный период.

На этой выставке маньеризм показан, как переломный период с особым парадоксальным отношением человека к жизни.

 

Выставка объединит разнообразные произведения — живопись и скульптуру, графику и декоративное искусство.

В залах будут представлены гравюры Агостино Венециано, Антонио Темпесты, а также графические работы, созданные по композициям Якопо Понтормо, Россо Фьорентино, Агостино Карраччи, Джорджо Вазари и Джулио Романо.

 

Зрители увидят картины мастерской Франческо Бассано и школы Пармиджанино, произведения скульптуры, отлитые по моделям Якопо Сансовино и Джамболоньи.

С музейными экспонатами будут соседствовать работы современных российских художников. Среди участников выставки — Оля Австрейх, Константин Батынков, Евгения Войнар, Кирилл Гаршин, Екатерина Герасименко, Маша Обухова, Виталий Пушницкий, Петр Дьяков, Ангелина Ермачкова, Света Исаева, Егор Кошелев, Влад Кульков, Артур Самофалов и Иван Языков.

 

Выставка будет сопровождаться масштабной просветительской программой, инклюзивными и детскими мероприятиями.

А еще уже в следующем году будет выпущена книга «Названо Вазари. Готика. Возрождение. Маньеризм». В ней будут опубликованы статьи экспертов, фотографии выставочных пространств, сопроводительные тексты и аннотации к экспонатам, показанным в цикле «Названо Вазари».

Выставка расположена на 1-м этаже в правом крыле Арсенала.

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Фото: предоставлено организаторами


 

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