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Искусство

Фестиваль «АРТиКУЛ: Локальный цвет» в Нижнем

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20 ноября откроется «АРТиКУЛ: Локальный цвет» — фестиваль нижегородского искусства. В программе мастер-классы, творческие встречи, кинопоказ и спектакль.

 

Проект затронет популярные направления искусства:

  • кино и театр
  • современные направления в искусстве

В программе фестиваля:

21 ноября (кино и театр)

  • 14:00 — театрализованный концерт «Культурный код»
  • 19:00 — показ фильма «Миттельмарш» и встреча с режиссером Софьей Мелединой

22 ноября (современные направления в искусстве)

  • 15:00 — мастер-класс «Свободные швы» от Людмилы Корец
  • 16:00 — мастер-класс «Искренность» от Ники Власовой
  • 17:00 — мастер-класс «Апсайкл Экспресс» от Наташи Корец
  • 18:30 — торжественная встреча с Константином Белоусовым и Анной Спусковой, авторами выставки «Город у завода» 

Вход на фестиваль свободный, по регистрации. Ссылки на регистрацию появятся в ближайшее время в группе фестиваля.

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Фото: unsplash

 

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