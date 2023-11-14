Фестиваль «АРТиКУЛ: Локальный цвет» в Нижнем

20 ноября откроется «АРТиКУЛ: Локальный цвет» — фестиваль нижегородского искусства. В программе мастер-классы, творческие встречи, кинопоказ и спектакль.
Проект затронет популярные направления искусства:
- кино и театр
- современные направления в искусстве
В программе фестиваля:
21 ноября (кино и театр)
- 14:00 — театрализованный концерт «Культурный код»
- 19:00 — показ фильма «Миттельмарш» и встреча с режиссером Софьей Мелединой
22 ноября (современные направления в искусстве)
- 15:00 — мастер-класс «Свободные швы» от Людмилы Корец
- 16:00 — мастер-класс «Искренность» от Ники Власовой
- 17:00 — мастер-класс «Апсайкл Экспресс» от Наташи Корец
- 18:30 — торжественная встреча с Константином Белоусовым и Анной Спусковой, авторами выставки «Город у завода»
Вход на фестиваль свободный, по регистрации. Ссылки на регистрацию появятся в ближайшее время в группе фестиваля.
16+
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Фото: unsplash
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