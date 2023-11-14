Фестиваль «АРТиКУЛ: Локальный цвет» в Нижнем

Проект затронет популярные направления искусства:

кино и театр

современные направления в искусстве

В программе фестиваля:

21 ноября (кино и театр)

14:00 — театрализованный концерт «Культурный код»

19:00 — показ фильма «Миттельмарш» и встреча с режиссером Софьей Мелединой

22 ноября (современные направления в искусстве)

15:00 — мастер-класс «Свободные швы» от Людмилы Корец

16:00 — мастер-класс «Искренность» от Ники Власовой

17:00 — мастер-класс «Апсайкл Экспресс» от Наташи Корец

18:30 — торжественная встреча с Константином Белоусовым и Анной Спусковой, авторами выставки «Город у завода»

Вход на фестиваль свободный, по регистрации. Ссылки на регистрацию появятся в ближайшее время в группе фестиваля.

16+







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Фото: unsplash