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Искусство

«Заблудившийся в темноте дня» откроется в «Рекорде»

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15 ноября в «Рекорде» откроется выставка Веры Ширдиной «Заблудившийся в темноте дня».

 

Вера Ширдина – художница, работающая в области монументальной росписи, живописи и скульптуры.

Центральными мотивами творчества нижегородской художницы стали утрата, хрупкость и иллюзорность пространства. Она исследует моменты трансформации окружающего ее пространства.

Сквозь все работы Веры проходит ультрамариновый синий цвет. Через него автор соединяет мифологическое пространство с реальным.

Напомним, с 2021 года участвует в фестивалях уличного искусства. Работы Веры можно увидеть в разных городах России: Нижнем, Мурманске, Владимире, Омске, Новокузнецке, Москве и Петербурге.

А еще ее работы находятся в частных коллекциях по всей России.

Вход свободный.

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Фото: архив редакции

 

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