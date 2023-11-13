«Заблудившийся в темноте дня» откроется в «Рекорде»

Вера Ширдина – художница, работающая в области монументальной росписи, живописи и скульптуры.

Центральными мотивами творчества нижегородской художницы стали утрата, хрупкость и иллюзорность пространства. Она исследует моменты трансформации окружающего ее пространства.

Сквозь все работы Веры проходит ультрамариновый синий цвет. Через него автор соединяет мифологическое пространство с реальным.

Напомним, с 2021 года участвует в фестивалях уличного искусства. Работы Веры можно увидеть в разных городах России: Нижнем, Мурманске, Владимире, Омске, Новокузнецке, Москве и Петербурге.

А еще ее работы находятся в частных коллекциях по всей России.

Вход свободный.

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Фото: архив редакции