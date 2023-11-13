Акварель и чай: как пройдет первая камерная встреча в усадьбе Гусевых

15 ноября в Нижнем камерные встречи в атмосфере усадьбы начала XX века. В узком кругу за чашкой чая участники разговаривают и создают искусство. Темой ноябрьских встреч стала живопись.
15 ноября в усадьбе Гусевых расскажут о феномене и истории акварельной живописи, познакомят с русскими акварелистами. А еще под руководством мастеров на мастер-классе «Бесконечность акварели» от участников всероссийских и международных выставок, художников Ивана и Светланы Ворожейкиных, создадут этюд в технике мокрой акварели.
Материалы для творческой работы включены в стоимость.
Славянская, 4
Когда: 15 ноября в 18:30
12+
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Фото: usplash
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