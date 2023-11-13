Акварель и чай: как пройдет первая камерная встреча в усадьбе Гусевых

15 ноября в усадьбе Гусевых расскажут о феномене и истории акварельной живописи, познакомят с русскими акварелистами. А еще под руководством мастеров на мастер-классе «Бесконечность акварели» от участников всероссийских и международных выставок, художников Ивана и Светланы Ворожейкиных, создадут этюд в технике мокрой акварели.

Материалы для творческой работы включены в стоимость.

Славянская, 4

Когда: 15 ноября в 18:30

12+







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Фото: usplash