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Искусство

Акварель и чай: как пройдет первая камерная встреча в усадьбе Гусевых

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15 ноября в Нижнем камерные встречи в атмосфере усадьбы начала XX века. В узком кругу за чашкой чая участники разговаривают и создают искусство. Темой ноябрьских встреч стала живопись.

 

15 ноября в усадьбе Гусевых расскажут о феномене и истории акварельной живописи, познакомят с русскими акварелистами. А еще под руководством мастеров на мастер-классе «Бесконечность акварели» от участников всероссийских и международных выставок, художников Ивана и Светланы Ворожейкиных, создадут этюд в технике мокрой акварели.

Материалы для творческой работы включены в стоимость.

Славянская, 4
  

Когда: 15 ноября в 18:30

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Фото: usplash

 

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