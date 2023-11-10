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Искусство

Лена Лисица и проект «6609»: почему всем стоит увидеть ее работу по итогам летней резиденции

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С 10 ноября по 8 января художница, резидент студии «Тихая» и лауреат премии «ТОП:50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Лена Лисица представляет свой сайт-специфик-инсталляцию «6609». Ее проект можно найти в Москве — в павильоне Сада Памяти на территории Музея истории ГУЛАГа.

 

Этот проект — попытка художественного осмысления работы по изучению мест массовых захоронений на территории бывшего спецобъекта НКВД СССР «Коммунарка».

«Моя инсталляция представляет собой звуковой ландшафт, изменяющийся с течением времени и под воздействием природных условий. 6 609 колокольчиков, звенящих на ветру, постепенно окисляются и умолкают», — объясняет художница.

Открытие проекта пройдет уже сегодня, 10 ноября в 19:00 (вдруг вы в Москве, обязательно посетите).

Вход свободный, регистрация по ссылке

 
Музей истории ГУЛАГа, 1-й Самотечный пер., д. 9, стр. 1
  

 

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Фото: архив редакции


 

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