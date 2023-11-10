Лена Лисица и проект «6609»: почему всем стоит увидеть ее работу по итогам летней резиденции

Этот проект — попытка художественного осмысления работы по изучению мест массовых захоронений на территории бывшего спецобъекта НКВД СССР «Коммунарка».

«Моя инсталляция представляет собой звуковой ландшафт, изменяющийся с течением времени и под воздействием природных условий. 6 609 колокольчиков, звенящих на ветру, постепенно окисляются и умолкают», — объясняет художница.

Открытие проекта пройдет уже сегодня, 10 ноября в 19:00 (вдруг вы в Москве, обязательно посетите).

Вход свободный, регистрация по ссылке.

Музей истории ГУЛАГа, 1-й Самотечный пер., д. 9, стр. 1

16+





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции



