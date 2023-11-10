Фестиваль медиаискусства INTERVALS: когда пройдет в 2024 и чего ждать от программы

В фестивале поучаствуют российские и зарубежные художники, а площадками станут уличные и крытые пространства.

А еще на следующий год команда проекта приготовила расширенную музыкальную программу: пройдет больше концертов и аудиовизуальных перформансов. А еще ожидаются большое ночное мероприятие и перформансы.

Вход на выставочную программу будет свободным.

Список площадок и участников организаторы объявят позже.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции