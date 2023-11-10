18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Фестиваль медиаискусства INTERVALS: когда пройдет в 2024 и чего ждать от программы

Поделиться:

Фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS 2024 пройдет в Нижнем с 27 апреля по 1 мая в течение пяти дней. Теперь зрители точно успеют охватить полный маршрут медиавыставки и даже вернуться в полюбившиеся локации.

 

В фестивале поучаствуют российские и зарубежные художники, а площадками станут уличные и крытые пространства.

А еще на следующий год команда проекта приготовила расширенную музыкальную программу: пройдет больше концертов и аудиовизуальных перформансов. А еще ожидаются большое ночное мероприятие и перформансы.

Вход на выставочную программу будет свободным.

Список площадок и участников организаторы объявят позже.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: