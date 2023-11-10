Фестиваль медиаискусства INTERVALS: когда пройдет в 2024 и чего ждать от программы

Фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS 2024 пройдет в Нижнем с 27 апреля по 1 мая в течение пяти дней. Теперь зрители точно успеют охватить полный маршрут медиавыставки и даже вернуться в полюбившиеся локации.
В фестивале поучаствуют российские и зарубежные художники, а площадками станут уличные и крытые пространства.
А еще на следующий год команда проекта приготовила расширенную музыкальную программу: пройдет больше концертов и аудиовизуальных перформансов. А еще ожидаются большое ночное мероприятие и перформансы.
Вход на выставочную программу будет свободным.
Список площадок и участников организаторы объявят позже.
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Фото: архив редакции
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