Персональные выставки, спектакли, инсталляции: главные культурные события ноября

Рассказываем, куда стоит успеть попасть в ноябре. Подробности в нашем дайджесте.
Концертный Пакгауз
9 и 10 ноября покажут балета «Терезин-квартет». На сцене — четыре истории узников концентрационного лагеря, рассказанные языком современного балета под музыку известных чешских композиторов.
18+
Арсенал
Выставка «Линия движется по бумаге и исчезает в лесу» представляет раннюю графику и видеоработы Сергея Проворова, участника нижегородской группы «Провмыза».
Выставка «Живу и вижу. Художники и поэты круга Всеволода Некрасова» знакомит с коллекцией поэта и эссеиста, ведущего представителя Лианозовской группы и московского концептуализма.
- До 26 ноября
Выставка «Названо Вазари. Маньеризм» объединяет живопись и скульптуру, графику и декоративное искусство XVI – начала XVII веков и произведения современных художников.
- 24 ноября 2023 — 24 марта 2024
16+
|Кремль, 6
Театр «Вера»
В театре пройдет спектакль на стихи и поэмы Маяковского «Про это» 7 ноября в 19:00.
12+
Мультимедиа-арт-пространство «ЦЕХ*»
Выставка NON SEMANTIC состоит из 4 инсталляций, воздействующих на эмоции и ощущения зрителя с помощью световых, звуковых и пространственных технологий.
- до 10 декабря
|ул. Варварская, д. 32
16+
«Театр кукл»
В театре 9 ноября пройдет спектакль для взрослых «Ханума» (12+), а 11 и 12 ноября смотрим постановку «Золотой цыпленок» (0+), премьеру прошлого сезона.
Центр современного искусства «Терминал А»
Персональная выставка художницы Matiush First из Екатеринбурга «Время доедать кости» — размышление о том, что такое естественные отношения с историей и памятью через метафору падения кита.
- До 5 ноября
16+
Персональная выставка Вацы «Гудит, как улей, родной завод» рассказывает историю фантазийной организации и реального завода, существовавшего на территории Красной Слободы.
- До 15 декабря
|ул. Красная Слобода, 9а
16+
Галерея FUTURO
Персональная выставка Сергея Карева «Русский транс» представляет живописные и графические работы. Однотипные и повторяющиеся изображения создают сложное пространство, которое позволяет утратить свое основополагающее значение.
- До 1 декабря
18+
|ул. Рождественская, 6
ТЮЗ
11 ноября в театре покажут лирическую историю «Счастье мое» — вечные вопросы о любви, мечтах, верности, долге, выборе прозвучат со сцены в этот вечер.
16+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив редакции, фотобанк
Комментарии (0)