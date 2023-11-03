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Искусство

Персональные выставки, спектакли, инсталляции: главные культурные события ноября

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Рассказываем, куда стоит успеть попасть в ноябре. Подробности в нашем дайджесте.

Концертный Пакгауз

9 и 10 ноября покажут балета «Терезин-квартет». На сцене — четыре истории узников концентрационного лагеря, рассказанные языком современного балета под музыку известных чешских композиторов.

18+

Арсенал

Выставка «Линия движется по бумаге и исчезает в лесу» представляет раннюю графику и видеоработы Сергея Проворова, участника нижегородской группы «Провмыза».

Выставка «Живу и вижу. Художники и поэты круга Всеволода Некрасова» знакомит с коллекцией поэта и эссеиста, ведущего представителя Лианозовской группы и московского концептуализма.

  • До 26 ноября

Выставка «Названо Вазари. Маньеризм» объединяет живопись и скульптуру, графику и декоративное искусство XVI – начала XVII веков и произведения современных художников.

  •  24 ноября 2023 — 24 марта 2024

16+

Кремль, 6
  
Театр «Вера»

В театре пройдет спектакль на стихи и поэмы Маяковского «Про это» 7 ноября в 19:00.

12+

Мультимедиа-арт-пространство «ЦЕХ*»

Выставка NON SEMANTIC состоит из 4 инсталляций, воздействующих на эмоции и ощущения зрителя с помощью световых, звуковых и пространственных технологий.

  • до 10 декабря
ул. Варварская, д. 32
  

16+

«Театр кукл»

В театре 9 ноября пройдет спектакль для взрослых «Ханума» (12+), а 11 и 12 ноября смотрим постановку «Золотой цыпленок» (0+), премьеру прошлого сезона.

Центр современного искусства «Терминал А»

Персональная выставка художницы Matiush First из Екатеринбурга «Время доедать кости» — размышление о том, что такое естественные отношения с историей и памятью через метафору падения кита.

  • До 5 ноября

16+

Персональная выставка Вацы «Гудит, как улей, родной завод» рассказывает историю фантазийной организации и реального завода, существовавшего на территории Красной Слободы.

  • До 15 декабря
ул. Красная Слобода, 9а
  

16+

 

предоставлено организаторами
Галерея FUTURO

Персональная выставка Сергея Карева «Русский транс» представляет живописные и графические работы. Однотипные и повторяющиеся изображения создают сложное пространство, которое позволяет утратить свое основополагающее значение.

  • До 1 декабря

18+

ул. Рождественская, 6
  
ТЮЗ

11 ноября в театре покажут лирическую историю «Счастье мое» — вечные вопросы о любви, мечтах, верности, долге, выборе прозвучат со сцены в этот вечер.

16+

 

 





 

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Фото: архив редакции, фотобанк

 

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