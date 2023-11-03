Персональные выставки, спектакли, инсталляции: главные культурные события ноября

Мультимедиа-арт-пространство «ЦЕХ*»

Выставка NON SEMANTIC состоит из 4 инсталляций, воздействующих на эмоции и ощущения зрителя с помощью световых, звуковых и пространственных технологий.

до 10 декабря

ул. Варварская, д. 32

16+

«Театр кукл»

В театре 9 ноября пройдет спектакль для взрослых «Ханума» (12+), а 11 и 12 ноября смотрим постановку «Золотой цыпленок» (0+), премьеру прошлого сезона.

Центр современного искусства «Терминал А»

Персональная выставка художницы Matiush First из Екатеринбурга «Время доедать кости» — размышление о том, что такое естественные отношения с историей и памятью через метафору падения кита.

До 5 ноября

16+

Персональная выставка Вацы «Гудит, как улей, родной завод» рассказывает историю фантазийной организации и реального завода, существовавшего на территории Красной Слободы.

До 15 декабря

ул. Красная Слобода, 9а

16+