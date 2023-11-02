Книжная графика в Художественном музее

НГХМ представит выставку «Легкое чтение: книжки в картинках» в рамках фестиваля графики на Музейной набережной.
В музее представят более 100 акварелей, гравюр, литографий и иллюстрированных книг XV-XX веков. Экспозицию дополняют произведения декоративно-прикладного искусства.
На выставку были отобраны западноевропейские и русские лицевые издания, оказавшие большое влияние на развитие книжной графики XX-XXI веков.
Выставка будет доступна для посещения в рамках единого билета
Открытие — 3 ноября.
|Кремль, корпус 3
12+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив редакции
Комментарии (0)