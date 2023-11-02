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Искусство

Книжная графика в Художественном музее

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НГХМ представит выставку «Легкое чтение: книжки в картинках» в рамках фестиваля графики на Музейной набережной.

 

 

В музее представят более 100 акварелей, гравюр, литографий и иллюстрированных книг XV-XX веков. Экспозицию дополняют произведения декоративно-прикладного искусства.

На выставку были отобраны западноевропейские и русские лицевые издания, оказавшие большое влияние на развитие книжной графики XX-XXI веков.

Выставка будет доступна для посещения в рамках единого билета

Открытие — 3 ноября.

Кремль, корпус 3
  

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Фото: архив редакции

 

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