«Ночь искусств» в Нижнем: рассказываем, куда точно стоит пойти

4 ноября для нижегородцев и гостей города свои двери откроют многие музеи, театры и библиотеки города. Можно будет бесплатно посетить постоянные экспозиции в НГХМ, Русском музее фотографии и Нижегородском музее-заповеднике. А еще можно будет бесплатно посетить постоянные экспозиции Нижегородского музея-заповедника, Усадьбы Рукавишниковых, Технического музея, музея «Покровка, 8» и мультимедийного парка «Россия – моя история».
В Кремле можно посетить экспозицию «Подвиг народного единства» в Ивановской башне и выставку «Мамонт и его спутники» в Зачатской башне с 10:00 до 17:00.
Вход свободный.
В НГХМ Русское искусство пройдет лекция «Образ Минина в изобразительном искусстве» в 18:00. А в НГХМ Зарубежное искусство в 16:00 пройдет лекция «Творчество К. Е. Маковского». Сходить на выставки в этих музеях можно будет до 20:00.
Вход свободный.
В концертном Пакгаузе в 19:00 пройдет концерт ко Дню народного единства. Там можно будет послушать оперные арии и романсы Чайковского, Глинки, Хачатуряна и других авторов.
В драмтеатре 4 ноября в 18.30 пройдет показ спектакля «Смута» в постановке режиссера Геннадия Шапошникова.
В Нижегородском театре кукол 4 ноября в 11:00 и 13:30 пройдут показы спектаклей «Руслан и Людмила», а в 10:30 и 15:30 состоятся мастер-классы в фойе второго этажа.
Полная программа — здесь.
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Фото: фотобанк
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