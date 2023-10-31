18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

«Ночь искусств» в Нижнем: рассказываем, куда точно стоит пойти

Поделиться:

4 ноября для нижегородцев и гостей города свои двери откроют многие музеи, театры и библиотеки города. Можно будет бесплатно посетить постоянные экспозиции в НГХМ, Русском музее фотографии и Нижегородском музее-заповеднике. А еще можно будет бесплатно посетить постоянные экспозиции Нижегородского музея-заповедника, Усадьбы Рукавишниковых, Технического музея, музея «Покровка, 8» и мультимедийного парка «Россия – моя история».

 

В Кремле можно посетить экспозицию «Подвиг народного единства» в Ивановской башне и выставку «Мамонт и его спутники» в Зачатской башне с 10:00 до 17:00.

Вход свободный.

В НГХМ Русское искусство пройдет лекция «Образ Минина в изобразительном искусстве» в 18:00. А в НГХМ Зарубежное искусство в 16:00 пройдет лекция «Творчество К. Е. Маковского». Сходить на выставки в этих музеях можно будет до 20:00.

Вход свободный.

В концертном Пакгаузе в 19:00 пройдет концерт ко Дню народного единства. Там можно будет послушать оперные арии и романсы Чайковского, Глинки, Хачатуряна и других авторов.

В драмтеатре 4 ноября в 18.30 пройдет показ спектакля «Смута» в постановке режиссера Геннадия Шапошникова.

В Нижегородском театре кукол 4 ноября в 11:00 и 13:30 пройдут показы спектаклей «Руслан и Людмила», а в 10:30 и 15:30 состоятся мастер-классы в фойе второго этажа.

Полная программа — здесь.

12+


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: фотобанк

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: