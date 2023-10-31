«Ночь искусств» в Нижнем: рассказываем, куда точно стоит пойти

В Кремле можно посетить экспозицию «Подвиг народного единства» в Ивановской башне и выставку «Мамонт и его спутники» в Зачатской башне с 10:00 до 17:00.

Вход свободный.

В НГХМ Русское искусство пройдет лекция «Образ Минина в изобразительном искусстве» в 18:00. А в НГХМ Зарубежное искусство в 16:00 пройдет лекция «Творчество К. Е. Маковского». Сходить на выставки в этих музеях можно будет до 20:00.

Вход свободный.

В концертном Пакгаузе в 19:00 пройдет концерт ко Дню народного единства. Там можно будет послушать оперные арии и романсы Чайковского, Глинки, Хачатуряна и других авторов.

В драмтеатре 4 ноября в 18.30 пройдет показ спектакля «Смута» в постановке режиссера Геннадия Шапошникова.

В Нижегородском театре кукол 4 ноября в 11:00 и 13:30 пройдут показы спектаклей «Руслан и Людмила», а в 10:30 и 15:30 состоятся мастер-классы в фойе второго этажа.

Полная программа — здесь.

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Фото: фотобанк