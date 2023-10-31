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Искусство

Алферова, Миркурбанов, Шагин прочитают отрывки из русской литературы в Пакгаузах

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31 октября в Нижнем пройдут «Русские чтения». Со сцены концертного Пакгауза прозвучат отрывки из произведений Шукшина, Шолохова, Гамзатова, Горького и многих других. Ведущий — Александр Олешко.

 

Гостями «Чтений» станут известные артисты. В их числе — Ксения Алферова, Игорь Миркурбанов, Антон Шагин, Карина Каграманян, Сергей Кабайло и актеры театра «Мост», солисты Нижегородского театра оперы и балета Екатерина Ясинская и Владислав Бирюков.

Все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию.

Начало в 17:00.

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Фото: фотобанк

 

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