Алферова, Миркурбанов, Шагин прочитают отрывки из русской литературы в Пакгаузах

31 октября в Нижнем пройдут «Русские чтения». Со сцены концертного Пакгауза прозвучат отрывки из произведений Шукшина, Шолохова, Гамзатова, Горького и многих других. Ведущий — Александр Олешко.
Гостями «Чтений» станут известные артисты. В их числе — Ксения Алферова, Игорь Миркурбанов, Антон Шагин, Карина Каграманян, Сергей Кабайло и актеры театра «Мост», солисты Нижегородского театра оперы и балета Екатерина Ясинская и Владислав Бирюков.
Все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию.
Начало в 17:00.
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Фото: фотобанк
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