Фестиваль к 150-летию Рахманинова в Нижнем

В фестивале примут участие крупные студенческие коллективы консерватории, а также артисты оперного театра оперы, филармонии, русского народного оркестра, Мариинского театра, Большого театра и Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Гости услышат творческое наследие Рахманинова, как в оригинальных трактовках, так и в современных интерпретациях.

Откроется фестиваль 31 октября в 18:30.

Доступно и по «Пушкинской карте».

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Фото: unsplash