Фестиваль к 150-летию Рахманинова в Нижнем

С 31 октября по 11 декабря в Большом зале нижегородской консерватории пройдут пять концертов к 150-летию Рахманинова.
В фестивале примут участие крупные студенческие коллективы консерватории, а также артисты оперного театра оперы, филармонии, русского народного оркестра, Мариинского театра, Большого театра и Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Гости услышат творческое наследие Рахманинова, как в оригинальных трактовках, так и в современных интерпретациях.
Откроется фестиваль 31 октября в 18:30.
Доступно и по «Пушкинской карте».
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Фото: unsplash
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