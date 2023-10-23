Выставка NON SEMANTIC в ЦЕХе *: рассказываем о 4 инсталляциях, которые можно посетить

5 ноября в пространстве ЦЕХ * откроется новый проект медиахудожников media.tribe. Они продолжают исследовать коммуникации со зрителем на уровне эмоций и ощущений с помощью технологий, света, звука и пространства.
Выставка NON SEMANTIC — созданное место за пределами привычной действительности, где авторы раскрывают основные принципы своей художественной практики.
На экспозиции зрители смогут испытать интенсивный чувственный опыт, который можно ощутить через аудиовизуальное искусство.
На выставке представят четыре инсталляции:
- ENCAGED — образ инсталляции формируется в условиях искусственных ограничений. Авторы намеренно сужают пространство, чтобы внутри него создать эмоциональный опыт максимальной глубины.
- INTERSECTION — здесь художники переосмысляют восприятие светофоров и используют нетрадиционные инструменты медиаискусства.
- MIMIC.4 — инсталляция состоит из четырех светодиодных экранов и четырех лазерных проекторов, объединенных в единую систему.
- semantic failure — бесконечное эссе в форме аудиовизуальной работы, написанное с помощью искусственного интеллекта.
Даты проведения: 5 ноября — 10 декабря 2023.
|мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ * (Нижполиграф, ул. Варварская, 32)
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Фото: предоставлено организаторами
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