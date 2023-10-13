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Искусство

Будьте осторожны в «Тихой»!

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Художник Артем Филатов, исследователь игр Евгений Кузьмичев и композитор Дмитрий Крылов запускают совместный проект «Будьте осторожны! Ваша неосмотрительность может быть чревата последствиями» с 21 октября в студии «Тихая». Его жанр определяют как «режим особого осмотра пространства».

Проект предполагает индивидуальное посещение студии, исследование ее бытового устройства и выявление дисфункций в организации и техническом оснащении.

Авторы установили особые правила знакомства, которые регламентируют длительность посещения, одна сессия занимает 15 минут, форму коммуникации, через чат в Telegram, особенности попадания в студию и поведения там.

Режим особого осмотра будет действовать с 21 октября до 3 декабря. Зрители смогут увидеть авторов только по завершении проекта. 5 декабря организуют встречу, на которой можно будет обсудить полученный опыт.

Напомним, команда студии «Тихая» и ее основатель и автор проекта «Будьте осторожны! Ваша неосмотрительность может быть чревата последствиями» Артем Филатов — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».

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