Будьте осторожны в «Тихой»!

Проект предполагает индивидуальное посещение студии, исследование ее бытового устройства и выявление дисфункций в организации и техническом оснащении.

Авторы установили особые правила знакомства, которые регламентируют длительность посещения, одна сессия занимает 15 минут, форму коммуникации, через чат в Telegram, особенности попадания в студию и поведения там.

Режим особого осмотра будет действовать с 21 октября до 3 декабря. Зрители смогут увидеть авторов только по завершении проекта. 5 декабря организуют встречу, на которой можно будет обсудить полученный опыт.