«Время доедать кости», сказки и барахолка: главные культурные события октября

Арсенал

До 15 октября открыт проект «Ответвление» об органических формах дерева, которые стали источником вдохновения для целого ряда мастеров ХХ столетия.

Выставочный проект «Линия движется по бумаге и исчезает в лесу» представит графические исследования раннего периода творчества Сергея Проворова, участника нижегородской арт-группы «Провмыза».

Выставка «Живу и вижу. Художники и поэты круга Всеволода Некрасова» в рамках Фестиваля графики на Музейной набережной знакомит с коллекцией поэта и эссеиста, ведущего представителя Лианозовской группы и московского концептуализма.

До 26 ноября

Кремль, к. 6

12+