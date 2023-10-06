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Искусство

«Время доедать кости», сказки и барахолка: главные культурные события октября

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Рассказываем, куда стоит успеть попасть до конца октября.

 

команда «ТОЙ». Грибок. 2023 Ботинок, дерево, акрил, строительный маркер

Студия «Тихая»

На этой неделе завершает свою работу выставка «Барахолка» команды «ТОЙ».

С 21 октября в пространстве откроют новый проект Артёма Филатова, Евгения Кузьмичева и Дмитрия Крылова «Будьте осторожны! Ваша неосмотрительность может быть чревата последствиями».

16+

 

Арсенал

До 15 октября открыт проект «Ответвление» об органических формах дерева, которые стали источником вдохновения для целого ряда мастеров ХХ столетия.

Выставочный проект «Линия движется по бумаге и исчезает в лесу» представит графические исследования раннего периода творчества Сергея Проворова, участника нижегородской арт-группы «Провмыза». 

Выставка «Живу и вижу. Художники и поэты круга Всеволода Некрасова» в рамках Фестиваля графики на Музейной набережной знакомит с коллекцией поэта и эссеиста, ведущего представителя Лианозовской группы и московского концептуализма.

До 26 ноября

Кремль, к. 6
  

12+

 

Выставочный Пакгауз

Выставочный проект «Всякие сказки» объединяет более 50 произведений живописи, графики, скульптуры 15 московских художников. В их числе Владимир Дубосарский, Александр Виноградов, Константин Звездочетов, арт-группа «Синие носы».

До 15 октября.

ул. Стрелка, д. 21и
  

16+

 

 «Терминал А»

Персональная выставка художницы Matiush First из Екатеринбурга «Время доедать кости» — размышление о том, что такое естественные отношения с историей и памятью через метафору падения кита.

6 октября — 5 ноября

ул. Красная Слобода, д. 9а
  

16+

 

 

Галерея FUTURO

Скоро в крупнейшей независимой галерее современного искусства Нижнего откроется персональная выставка Сергея Карева «Русский транс». Команда проекта будет постепенно раскрывать подробности нового проекта, стоит следить в соцсетях.

ул. Рождественская, д. 6
  

16+

 

Галерея «9б»

20 октября Иван Горшков презентует проект по итогам резиденции. Он занимается осмыслением культурных кодов современности, называя этот процесс «поиском кристалла чистейшей крейзы».

Работает в разных техниках, но существенную долю произведений занимает скульптура. Стремится к максимальному расширению палитры приемов, использует реди-мейды. Основой художественной стратегии считает бесконечное переделывание.

 


 

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Фото: архив редакции

 

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