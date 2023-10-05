«Глубинная тоска» в Арсенале: почему стоит попасть на творческую встречу с арт-группой «Провмыза»

Они обсудят влияние графики на видеоарт и поразмышляют о трактовках природы в искусстве.

Чтобы подготовиться к беседе, можно уже сейчас попробовать интерпретировать образное название события — «Собака, лежащая под цветущей яблоней».

Сейчас увидеть работы арт-группы можно на двух выставках в Арсенале: «Линия движется по бумаге и исчезает в лесу» и «Ответвление». На первой представлены ранние эксперименты Сергея Проворова, а вторая знакомит зрителя с уже сформировавшимся творческим языком авторов.

Вход свободный, по регистрации.

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Фото: архив редакции