«Глубинная тоска» в Арсенале: почему стоит попасть на творческую встречу с арт-группой «Провмыза»

11 октября в Арсенале участники художественной группы «Провмыза» Галина Мызникова и Сергей Проворов поговорят о том, как можно исследовать чувство «глубинной тоски» через пейзаж, копировальную бумагу и раскаленный утюг.
Они обсудят влияние графики на видеоарт и поразмышляют о трактовках природы в искусстве.
Чтобы подготовиться к беседе, можно уже сейчас попробовать интерпретировать образное название события — «Собака, лежащая под цветущей яблоней».
Сейчас увидеть работы арт-группы можно на двух выставках в Арсенале: «Линия движется по бумаге и исчезает в лесу» и «Ответвление». На первой представлены ранние эксперименты Сергея Проворова, а вторая знакомит зрителя с уже сформировавшимся творческим языком авторов.
Вход свободный, по регистрации.
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Фото: архив редакции
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