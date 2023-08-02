В Freakadely откроется выставка «Поиск линии замирания»

Увидеть работы можно будет весь август.

«Мои рисунки это попытка изобразить заглушенное чувство, внутреннее переживание. Для меня они — это отпечаток сути и характера. Я долго прокручиваю в голове образ объекта, его напряжение и его ранимость, представляю и прикасаюсь к нему мысленно. Через исследование скрытого и потаённого я двигаюсь вглубь, изучая нутро. Фиксируя сексуальность и чувственность тела. Рисую линии, которые впоследствии превращаются в пятно», — говорит автор.

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Фото: предоставлено автором