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Искусство

В «Рекорде» откроется выставка «Агрегатная полифония H₂O»

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С 11 по 18 августа в Центре культуры «Рекорд» пройдет фотовыставка Валерии Красногоровой «Агрегатная полифония H₂O».

 

Серия работ представляет собой различные способы передачи состояния воды.

«Это то, на что человек может смотреть вечно, это сборщик энергии и способ подпитывания ей. Вода – это зеркало природы, удивительное ее изобретение, отражающее все вокруг», — говорят организаторы.

В каждой работе автора заложено особое представление о состоянии этой субстанции, переданное при помощи художественных приемов, обработки и реализации творческих фантазий.

 

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Фото: фотобанк

 

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