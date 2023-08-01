В «Рекорде» откроется выставка «Агрегатная полифония H₂O»

С 11 по 18 августа в Центре культуры «Рекорд» пройдет фотовыставка Валерии Красногоровой «Агрегатная полифония H₂O».
Серия работ представляет собой различные способы передачи состояния воды.
«Это то, на что человек может смотреть вечно, это сборщик энергии и способ подпитывания ей. Вода – это зеркало природы, удивительное ее изобретение, отражающее все вокруг», — говорят организаторы.
В каждой работе автора заложено особое представление о состоянии этой субстанции, переданное при помощи художественных приемов, обработки и реализации творческих фантазий.
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Фото: фотобанк
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