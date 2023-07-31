18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Artist-talk Златы Корниловой

Поделиться:

1 августа в пространство галереи FUTURO пройдет artist-talk Златы Корниловой. Художница расскажет о своих выставочных проектах и процессе работы в арт-резиденции.

 

В своих работах Злата Корнилова стремится установить связь со временем, поймать и запечатлеть мгновение. Через созерцание различных культур художница приходит к формам и цвету своих работ – скульптур из дерева.

Модератором беседы выступит Анастасия Бирюкова — культуролог и арт-менеджер Галереи 9Б.

Зарегистрироваться на artist-talk можно здесь.

Вход свободный.

0+


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: