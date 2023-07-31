Artist-talk Златы Корниловой

В своих работах Злата Корнилова стремится установить связь со временем, поймать и запечатлеть мгновение. Через созерцание различных культур художница приходит к формам и цвету своих работ – скульптур из дерева.

Модератором беседы выступит Анастасия Бирюкова — культуролог и арт-менеджер Галереи 9Б.

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Вход свободный.

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Фото: архив редакции