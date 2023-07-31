1 августа в пространство галереи FUTURO пройдет artist-talk Златы Корниловой. Художница расскажет о своих выставочных проектах и процессе работы в арт-резиденции.
В своих работах Злата Корнилова стремится установить связь со временем, поймать и запечатлеть мгновение. Через созерцание различных культур художница приходит к формам и цвету своих работ – скульптур из дерева.
Модератором беседы выступит Анастасия Бирюкова — культуролог и арт-менеджер Галереи 9Б.
Зарегистрироваться на artist-talk можно здесь.
Вход свободный.
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Фото: архив редакции
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