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Искусство

Артем Филатов на Cosmoscow

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Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет с 29 сентября по 1 октября в «Экспоцентре». Свои проекты представит нижегородец, резидент студии «Тихая» — Артем Филатов.

 

Ярмарка откроется в павильоне «Форум».

Гостей ждут созданная при помощи зеленки серия ручной графики Артема Филатова «Все исчезнет», проект музея Permm, выполненный при участии Василия Кононова-Гредина, и стенд выставочных и инновационных инициатив музея Zaman.

Расписание дискуссий и других мероприятий будет известно позднее.


 

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Фото: архив редакции

 

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