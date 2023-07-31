Артем Филатов на Cosmoscow

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет с 29 сентября по 1 октября в «Экспоцентре». Свои проекты представит нижегородец, резидент студии «Тихая» — Артем Филатов.
Ярмарка откроется в павильоне «Форум».
Гостей ждут созданная при помощи зеленки серия ручной графики Артема Филатова «Все исчезнет», проект музея Permm, выполненный при участии Василия Кононова-Гредина, и стенд выставочных и инновационных инициатив музея Zaman.
Расписание дискуссий и других мероприятий будет известно позднее.
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Фото: архив редакции
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