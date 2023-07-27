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Искусство

В Нижнем появится граффити, созданное нейросетью

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Граффити, посвященное Нижнему в статусе Молодежной столицы России, появится в городе. Его создаст нейросеть и нижегородская молодежь.

 

До 30 июля можно присылать свои идеи на почту: molodoi.nizhny@yandex.ru.

Это могут быть рисунки, стихи, ваши пожелания городу, рассказ о любимых местах — все, с чем ассоциируется Нижний.

Идеи будут загружены в нейросеть, которая обработает их и создаст эскиз.

Получившееся изображение граффитисты реализуют на навесах подземного пешеходного перехода у стадиона «Нижний Новгород».



 

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Фото: фотобанк

 

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