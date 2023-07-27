В Арсенале расскажут об уличном искусстве и творческой карьере в арт-мире

В Нижегородской области запустили сеть арт-резиденций. Одна из таких появится и в Арсенале. На публичных встречах обсудят темы, важные для арт-резидентов, региональных экспертов и местного сообщества.
Расписание.
- 2 августа — дискуссия «Соучастные практики в уличном искусстве: диалог и вовлечение жителей». Участниками станут: художник, теоретик уличного искусства Игорь Поносов; куратор Арсенала и городской исследователь Александр Курицын; архитектор, директор ИРГСНО Дарья Шорина.
- 8 августа — дискуссия «Художественные исследования культуры старообрядчества». Среди участников: фотограф и художник Федор Телков; историк культуры Артем Фейгельман; антрополог Маргарита Алмазова.
- 23 августа — художники Александра Павловская и Сергей Карев обсудят с программным куратором арт-резиденций в Нижегородской области
Начало всех встреч в 19:00, вход свободный.
12+
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Фото: архив редакции
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