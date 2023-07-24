Мистический вечер в Terrapia

Эно-бар Terrapia проведет сеанс с тарологом и нумерологом 25 июля. Публикуем подробности.
На одну ночь нижегородский эно-бар превратится в мистический зал со свечами. В программе:
- лекторий о мифах в таро — почему смерть это хороший знак, а повешенный — доброе знамение
- каждый участник получит карту-ресурс
- создание ритуальных вощеных свечей для начала движения в нужном направлении
Старт в 19:00.
18+
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Фото: предоставлено организаторами
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