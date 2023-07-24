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Искусство

Мистический вечер в Terrapia

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Эно-бар Terrapia проведет сеанс с тарологом и нумерологом 25 июля. Публикуем подробности.

 

На одну ночь нижегородский эно-бар превратится в мистический зал со свечами. В программе:

  • лекторий о мифах в таро — почему смерть это хороший знак, а повешенный — доброе знамение
  • каждый участник получит карту-ресурс
  • создание ритуальных вощеных свечей для начала движения в нужном направлении

Старт в 19:00.

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Фото: предоставлено организаторами

 

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