Рассказываем о локациях INTERVALS 2023

Карта этого года состоит из 14 локаций. В их числе: Стрелка, Пакгаузы, Нижневолжская набережная, Гребной канал, улицы Большая Покровская и Варварская, Нижегородский театр кукол, ЦСИ «Терминал А», «Горадром» и другие.

Также попасть можно и на образовательную программу из 26 лекций от медиахудожников и специалистов креативных индустрий.

Кроме того, в завершении проекта в Milo Club пройдет аудиовизуальный концерт певицы Сюзанны.

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Фото: предоставлено организаторами