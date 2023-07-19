Рассказываем о локациях INTERVALS 2023

Фестиваль медиаискусства пройдет в Нижнем с 25 по 27 августа. Его участниками станут медиахудожники из России, Австралии, Японии, Испании, Китая и Индонезии.
Карта этого года состоит из 14 локаций. В их числе: Стрелка, Пакгаузы, Нижневолжская набережная, Гребной канал, улицы Большая Покровская и Варварская, Нижегородский театр кукол, ЦСИ «Терминал А», «Горадром» и другие.
Также попасть можно и на образовательную программу из 26 лекций от медиахудожников и специалистов креативных индустрий.
Кроме того, в завершении проекта в Milo Club пройдет аудиовизуальный концерт певицы Сюзанны.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: предоставлено организаторами
Комментарии (0)