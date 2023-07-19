18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Рассказываем о локациях INTERVALS 2023

Поделиться:

Фестиваль медиаискусства пройдет в Нижнем с 25 по 27 августа. Его участниками станут медиахудожники из России, Австралии, Японии, Испании, Китая и Индонезии.

 

Карта этого года состоит из 14 локаций. В их числе: Стрелка, Пакгаузы, Нижневолжская набережная, Гребной канал, улицы Большая Покровская и Варварская, Нижегородский театр кукол, ЦСИ «Терминал А», «Горадром» и другие.

Также попасть можно и на образовательную программу из 26 лекций от медиахудожников и специалистов креативных индустрий.

Кроме того, в завершении проекта в Milo Club пройдет аудиовизуальный концерт певицы Сюзанны.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: предоставлено организаторами

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: