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Искусство

Выставка нижегородской архитектурной школы

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Дому Архитектора — 50 лет. Поэтому нижегородская архитектурная школа открывает выставку «НАШ». Здесь можно увидеть лучшие проекты и постройки города за последние пять лет.

 

В экспозиции участвуют все знаковые архитектурные и дизайнерские бюро города, а также начинающие архитекторы и студенты.

А еще зрители увидят лучшие градостроительные проекты, открытые общественные пространства, промышленную архитектуру и инфраструктурные объекты, а также проекты практикующих архитектурных мастерских.

Выставка будет открыта ежедневно с 10:00 до 20:00.

Вход свободный.

6+

 

 

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Фото: предоставлено организаторами

 

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