Выставка нижегородской архитектурной школы

Дому Архитектора — 50 лет. Поэтому нижегородская архитектурная школа открывает выставку «НАШ». Здесь можно увидеть лучшие проекты и постройки города за последние пять лет.
В экспозиции участвуют все знаковые архитектурные и дизайнерские бюро города, а также начинающие архитекторы и студенты.
А еще зрители увидят лучшие градостроительные проекты, открытые общественные пространства, промышленную архитектуру и инфраструктурные объекты, а также проекты практикующих архитектурных мастерских.
Выставка будет открыта ежедневно с 10:00 до 20:00.
Вход свободный.
6+
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Фото: предоставлено организаторами
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