Выставка нижегородской архитектурной школы

В экспозиции участвуют все знаковые архитектурные и дизайнерские бюро города, а также начинающие архитекторы и студенты.

А еще зрители увидят лучшие градостроительные проекты, открытые общественные пространства, промышленную архитектуру и инфраструктурные объекты, а также проекты практикующих архитектурных мастерских.

Выставка будет открыта ежедневно с 10:00 до 20:00.

Вход свободный.

6+

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Фото: предоставлено организаторами