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Искусство

Фестиваль «Исконь» в Нижнем

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С 27 по 30 июля пройдет всероссийский фестиваль «Исконь-2023». Проект откроют в деревне Филипповское на берегу реки Линда.

 

Гостей ждут мастер-классы по гончарному искусству, резьбе по дереву, лозоплетению, вышивке и вязанию, созданию сувенирных изделий, семинары по народной кухне.

Участники поиграют в килу, лапту, таврели и городки, а также поучаствуют в боях на «мечах».

А еще все четыре дня на площадке будут водить хороводы, рыбачить и петь.



 

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Фото: unsplash

 

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