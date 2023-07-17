Фестиваль «Исконь» в Нижнем

С 27 по 30 июля пройдет всероссийский фестиваль «Исконь-2023». Проект откроют в деревне Филипповское на берегу реки Линда.
Гостей ждут мастер-классы по гончарному искусству, резьбе по дереву, лозоплетению, вышивке и вязанию, созданию сувенирных изделий, семинары по народной кухне.
Участники поиграют в килу, лапту, таврели и городки, а также поучаствуют в боях на «мечах».
А еще все четыре дня на площадке будут водить хороводы, рыбачить и петь.
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Фото: unsplash
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