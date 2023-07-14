Директор Пушкинского музея расскажет о стиле ампир

Программа «Арсенал-180» стартует с лекции директора Пушкинского музея Елизавета Лихачевой. На событиях программы раскроют разные аспекты жизни здания.
14 июля в 19:00 пройдет лекция Елизаветы Лихачевой — искусствоведа, директора ГМИИ имени Пушкина. Она расскажет о стиле ампир в архитектуре и о том, как он связан с историей здания Арсенала.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Напомним, зданию Арсенала в этом году 180 лет. Культурное пространство на территории Нижегородского кремля построили в 1843 году в стиле позднего классицизма.
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Фото: фотобанк
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