Директор Пушкинского музея расскажет о стиле ампир

14 июля в 19:00 пройдет лекция Елизаветы Лихачевой — искусствоведа, директора ГМИИ имени Пушкина. Она расскажет о стиле ампир в архитектуре и о том, как он связан с историей здания Арсенала.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

Напомним, зданию Арсенала в этом году 180 лет. Культурное пространство на территории Нижегородского кремля построили в 1843 году в стиле позднего классицизма.







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Фото: фотобанк