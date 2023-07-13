Паблик-токи в арт-резиденциях Нижнего

13 июля, 18:00 — артист-ток с художниками из студии Radugadesign в новом креативном пространстве на Большой Покровской, 20Б. Они расскажут о работе мультимедиа-студии.

16 июля в 17:00 — паблик-ток в Галерее 9Б с Игорем Поносовым. Он расскажет о своей практике как исследователя, куратора и художника.

На все мероприятия вход свободный.





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Фото: архив редакции