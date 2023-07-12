Арсеналу — 26 лет

15 июля Арсенал отметит день рождения — 26 лет. В этот день в пространстве откроется выставка «Ответвление».
Выставка посвящена природным формам дерева. В экспозиции представят разные произведения от корневой скульптуры и графики до видеоарта.
Для широкой публики выставка начнет работу в 17:00.
Кроме того, в 17:00 пройдет презентация графического романа художника-иллюстратора Кати Гущиной «25 историй Арсенала». В основу легли истории из жизни Арсенала и людей, связанных с ним.
15 июля с 12:00 до 20:00 вход в музей свободный.
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Фото: архив редакции
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