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Искусство

Зачем стоит идти на выставку Biom в Цех

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«НН.Собака.ru побывала на новой инсталляции, которая продлится до 18 августа в ЦЕХе *. Новый проект команды Radugadesign — тотальная инсталляция о взаимодействии с природой через нейросети и большие данные.

 

На создание Biom ушло около четырех месяцев. В главном зале представлена масштабная инсталляция, которая управляется климатическими и ботаническими данными со всего мира.

На открытии удалось застать грозу в Тихом океане, засуху в Мексике и даже радугу в Австралии. Погода анализируется при помощи специального алгоритма, а полученные данные преобразуются в художественную визуализацию.

Контент транслируется на парящую под потолком скульптуру и островки из мха на полу.

В малом зале уникальный видеоарт дает возможность увидеть вымершую флору в ее естественной среде обитания.

16 видов растений, которые больше никак нельзя увидеть вживую, с помощью компьютерных технологий оказываются перед вашими глазами.

«Основная цель этой выставки – выстроить связь между природным, социальным и цифровым», — говорят организаторы.

 

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Фото: предоставлены организаторами

 

 

 

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