Зачем стоит идти на выставку Biom в Цех

«НН.Собака.ru побывала на новой инсталляции, которая продлится до 18 августа в ЦЕХе *. Новый проект команды Radugadesign — тотальная инсталляция о взаимодействии с природой через нейросети и большие данные.
На создание Biom ушло около четырех месяцев. В главном зале представлена масштабная инсталляция, которая управляется климатическими и ботаническими данными со всего мира.
На открытии удалось застать грозу в Тихом океане, засуху в Мексике и даже радугу в Австралии. Погода анализируется при помощи специального алгоритма, а полученные данные преобразуются в художественную визуализацию.
Контент транслируется на парящую под потолком скульптуру и островки из мха на полу.
В малом зале уникальный видеоарт дает возможность увидеть вымершую флору в ее естественной среде обитания.
16 видов растений, которые больше никак нельзя увидеть вживую, с помощью компьютерных технологий оказываются перед вашими глазами.
«Основная цель этой выставки – выстроить связь между природным, социальным и цифровым», — говорят организаторы.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: предоставлены организаторами
Комментарии (0)