Зачем стоит идти на выставку Biom в Цех

На создание Biom ушло около четырех месяцев. В главном зале представлена масштабная инсталляция, которая управляется климатическими и ботаническими данными со всего мира.

На открытии удалось застать грозу в Тихом океане, засуху в Мексике и даже радугу в Австралии. Погода анализируется при помощи специального алгоритма, а полученные данные преобразуются в художественную визуализацию.

Контент транслируется на парящую под потолком скульптуру и островки из мха на полу.