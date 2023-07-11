На этой неделе в НГХМ завершается выставка «Индия. Отражения». Еще можно успеть посмотреть работы именитых художников и молодых мастеров: шелковые сари и покрывала в древней технике.
16 июля в 14:00 пройдет встреча с коллекционером индийского искусства Екатериной Теребениной.
Ее семейное собрание стало основой выставки «Индия. Отражения».
Участники узнают, как собиралась коллекция, услышат истории из путешествий по Индии и отметят особенности культуры и менталитета.
0+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив редакции
Комментарии (0)