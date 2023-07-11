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Искусство

Встреча с коллекционером индийского искусства

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На этой неделе в НГХМ завершается выставка «Индия. Отражения». Еще можно успеть посмотреть работы именитых художников и молодых мастеров: шелковые сари и покрывала в древней технике.

 

16 июля в 14:00 пройдет встреча с коллекционером индийского искусства Екатериной Теребениной.

Ее семейное собрание стало основой выставки «Индия. Отражения».

Участники узнают, как собиралась коллекция, услышат истории из путешествий по Индии и отметят особенности культуры и менталитета.

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Фото: архив редакции

 

 

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