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Искусство

Открытие музея «В тишине»

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Интерактивный музей «В Тишине» появится в Нижнем. 13 июля проект откроется в Доме архитектора. Нижегородцы познакомятся поближе с миром глухих и слабослышащих людей.

 

Программы музея можно посетить ежедневно с 10:00 до 20:00 часов:

​Интерактивная экскурсия — это пять интерактивных залов. Гость наденет шумозащитные наушники и в течение 60 минут будет узнавать этот мир по-новому с помощью гида.

  • мастер-класс «Угадай аромат». 7+
  • мастер-класс «Шоколадные конфеты». 3+
  • свидание «В Тишине». 14+

Открытие 13 июля. Ежедневно с 10:00 — 20:00.

 

 

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Фото: unsplash

 

 

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