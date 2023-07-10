Открытие музея «В тишине»

Программы музея можно посетить ежедневно с 10:00 до 20:00 часов:

​Интерактивная экскурсия — это пять интерактивных залов. Гость наденет шумозащитные наушники и в течение 60 минут будет узнавать этот мир по-новому с помощью гида.

мастер-класс «Угадай аромат». 7+

мастер-класс «Шоколадные конфеты». 3+

свидание «В Тишине». 14+

Открытие 13 июля. Ежедневно с 10:00 — 20:00.

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Фото: unsplash