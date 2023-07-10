Открытие музея «В тишине»

Интерактивный музей «В Тишине» появится в Нижнем. 13 июля проект откроется в Доме архитектора. Нижегородцы познакомятся поближе с миром глухих и слабослышащих людей.
Программы музея можно посетить ежедневно с 10:00 до 20:00 часов:
Интерактивная экскурсия — это пять интерактивных залов. Гость наденет шумозащитные наушники и в течение 60 минут будет узнавать этот мир по-новому с помощью гида.
- мастер-класс «Угадай аромат». 7+
- мастер-класс «Шоколадные конфеты». 3+
- свидание «В Тишине». 14+
Открытие 13 июля. Ежедневно с 10:00 — 20:00.
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Фото: unsplash
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