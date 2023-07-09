Андрей Оленев выпустит книгу «Элемент»

«Я уделяю внимание деталям не только в рисунке, но и в оформлении — цвет и фактура шпона, металлические крепежи, размер и форма подставки имеют для меня большое значение, ведь книга как объект живет не только в руках обладателя, но и в интерьере, на книжной полке», — рассказывает автор.

Предыдущие книги автора можно посмотреть здесь.

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