Нижегородский художник Андрей Оленев выпустит книгу «Элемент». С 2012 года он создает книги — издания необычной и непривычной для читателя формы. Объекты совмещают в себе художественные и дизайнерские задачи. О старте продаж автор сообщит в своих соцсетях. Советуем следить! Будет только 50 уникальных экземпляров.
«Я уделяю внимание деталям не только в рисунке, но и в оформлении — цвет и фактура шпона, металлические крепежи, размер и форма подставки имеют для меня большое значение, ведь книга как объект живет не только в руках обладателя, но и в интерьере, на книжной полке», — рассказывает автор.
Предыдущие книги автора можно посмотреть здесь.
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