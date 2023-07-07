Благотворительный вечер Константина Хабенского

В этот вечер объединятся меценаты, чтобы собрать средства для реализации миссии фонда.

Участников ждут уникальные лоты, связанные с фильмами и жизнью Леонида Гайдая. Кульминацией вечера станет уникальный концерт «For all we know» пианиста Риада Маммадова.

Он выступит с новой концертной программой, придуманной специально для фестиваля «Горький fest».

Ведущие вечера – актриса Анна Снаткина и актер Виктор Васильев.

Начало — в 20:30.

18+

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