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Искусство

В «Рекорде» открылась выставка «Черный пруд. Вне времени»

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Нижегородские авторы — представители горьковского андеграунда — создали экспозицию живописи и графики в пространстве «Рекорда». Здесь же они выставлялись в 80-е годы.

 

Художников «Черного пруда» объединили общие представления об искусстве, непринятие канонов соцреализма и стремнине к творческой свободе.

В экспозиции представлены работы Алексея Акилова, Якова Васильченко, Галины Каковкиной, Николая Опыхтина, Наталии Панковой, Николая Сметанина, Сергея Сорокина, Геннадия Урлина и Алексея Сахарова.

Выставочный проект будет открыт в центре культуры «Рекорд» до 16 июля.

Вход на экспозицию бесплатный для всех.

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Фото: Елена Фролова

 

 

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