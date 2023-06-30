В «Рекорде» открылась выставка «Черный пруд. Вне времени»

Художников «Черного пруда» объединили общие представления об искусстве, непринятие канонов соцреализма и стремнине к творческой свободе.

В экспозиции представлены работы Алексея Акилова, Якова Васильченко, Галины Каковкиной, Николая Опыхтина, Наталии Панковой, Николая Сметанина, Сергея Сорокина, Геннадия Урлина и Алексея Сахарова.

Выставочный проект будет открыт в центре культуры «Рекорд» до 16 июля.

Вход на экспозицию бесплатный для всех.

16+







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Фото: Елена Фролова