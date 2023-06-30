Лектории в «Планетарии № 1»

4 июля в «Планетарии № 1» пройдут лекции «Научный кругозор». Публикуем программу.
Участников ждут две лекции:
Перформанс в музыке: существует ли в современной музыке фигура слушателя и композитора?
- О жанре в современной академической музыке и играх с пространством и временем расскажет член Союза композиторов — Анастасия Кожевникова.
Медицина будущего: перспективные разработки
- Можно ли вырастить работающий мозг в пробирке? На этот вопрос ответит младший научный сотрудник НИИ Экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ — Ксения Ачкасова.
Для участия необходима регистрация.
16+
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Фото: unsplash
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