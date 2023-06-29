Арт-барахолка у «9Б»

А еще Анастасия Бирюкова, арт-менеджер Галереи 9Б, прочитает лекцию об использовании мусора в современном искусстве.

В 19:00 с актером и режиссером Львом Харламовым пройдет аукцион. Начальная ставка 100 рублей, часть вырученных средств будет направлена в благотворительный проект помощи животным в Нижнем Новгороде «Угол»

Для желающих участвовать в качестве художника, можно заполнить анкету до 11 июля.

16+

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Фото: фотобанк