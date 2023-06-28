Украшения, стрелы, арбалеты и копья 15 века покажут в Усадьбе Рукавишниковых

30 июня в Усадьбе Рукавишниковых откроется выставка «Городище Городок. Загадка Нижнего Новгорода XV века». В основе экспозиции — артефакты, обнаруженные во время археологических работ на месте строительства межвузовского IT-кампуса НЕЙМАРК.
Среди экспонатов: наконечники стрел, арбалетов и копий, фрагменты шпор и стремян, накладки на предметы конской упряжи, колчаны, ременные пряжки, образцы ювелирного искусства XV-XVI веков.
Выставка будет открыта до 10 сентября.
6+
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Фото: архив организаторов
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