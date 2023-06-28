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Искусство

Украшения, стрелы, арбалеты и копья 15 века покажут в Усадьбе Рукавишниковых

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30 июня в Усадьбе Рукавишниковых откроется выставка «Городище Городок. Загадка Нижнего Новгорода XV века». В основе экспозиции — артефакты, обнаруженные во время археологических работ на месте строительства межвузовского IT-кампуса НЕЙМАРК.

 

Среди экспонатов: наконечники стрел, арбалетов и копий, фрагменты шпор и стремян, накладки на предметы конской упряжи, колчаны, ременные пряжки, образцы ювелирного искусства XV-XVI веков.

Выставка будет открыта до 10 сентября.

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Фото: архив организаторов

 

 

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