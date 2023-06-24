Опен-колл для диджитал-художников

Тема опен-колла — проблемы экологии. Участникам предлагают раскрыть ее с помощью медиаискусства. В конкурсных работах организаторы ожидают увидеть художественное осмысление темы экологических проблем.

Требования к работам:

аудиовизуальный контент должен быть адаптирован под проекцию на фасад Театра кукол

яркость и контрастность работы должна быть рассчитана на проекционный способ трансляции

для создания художественной работы необходимо использовать преимущественно цифровые средства — генеративный видеоарт, видеоарт, покадровую, классическую, коллажную, 2D- и 3D-анимацию

хронометраж: 1–1,5 минуты

Полный список технических требований можно посмотреть по ссылке. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету до 10 августа.

Напомним, фестиваль INTERVALS 2023 пройдет в Нижнем 25–27 августа.







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Фото: предоставлено организаторами