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Опен-колл для диджитал-художников

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Опен-колл для диджитал-художников объявили фестиваль медиаискусства INTERVALS вместе с компанией SYNERGETIC. Работы 15 финалистов покажут на фасаде Нижегородского театра кукол.

 

Тема опен-колла — проблемы экологии. Участникам предлагают раскрыть ее с помощью медиаискусства. В конкурсных работах организаторы ожидают увидеть художественное осмысление темы экологических проблем.

Требования к работам:

  • аудиовизуальный контент должен быть адаптирован под проекцию на фасад Театра кукол
  • яркость и контрастность работы должна быть рассчитана на проекционный способ трансляции
  • для создания художественной работы необходимо использовать преимущественно цифровые средства — генеративный видеоарт, видеоарт, покадровую, классическую, коллажную, 2D- и 3D-анимацию
  • хронометраж: 1–1,5 минуты

Полный список технических требований можно посмотреть по ссылке. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету до 10 августа.

Напомним, фестиваль INTERVALS 2023 пройдет в Нижнем 25–27 августа.



 

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Фото: предоставлено организаторами

 

 

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