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Искусство

Открытие выставки Дианы Шлиман в Выксе

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Уже сегодня, 23 июня, в культурном центре «Волна» откроются выставки Дианы Шлиман — «Жесть» и «Какой красивый дом, — я бы хотел в нем жить».

 

Проект «Жесть» построен на основе впечатления о посещении завода — сильного и трансцендентного путешествия. Ее можно увидеть в светлой мастерской художников в культурном центре «Волна» с 23 июня по 2 июля.

Второй проект — объект под названием «Какой красивый дом – я бы хотел в нем жить» — это попытка работать с тем, как здание «Волны», где находится арт-резиденция, встроена в социальное полотно города. Проект можно увидеть на террасе «Волны» с 26 июня по 23 июля.

Вход свободный.

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