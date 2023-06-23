Открытие выставки Дианы Шлиман в Выксе

Проект «Жесть» построен на основе впечатления о посещении завода — сильного и трансцендентного путешествия. Ее можно увидеть в светлой мастерской художников в культурном центре «Волна» с 23 июня по 2 июля.

Второй проект — объект под названием «Какой красивый дом – я бы хотел в нем жить» — это попытка работать с тем, как здание «Волны», где находится арт-резиденция, встроена в социальное полотно города. Проект можно увидеть на террасе «Волны» с 26 июня по 23 июля.

Вход свободный.

12+





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.