Нейросети на новой выставке в ЦЕХе *

8 июля в пространстве ЦЕХ * откроется Biom — тотальная инсталляция об окружающей среде, природе и художественной визуализации.
Biom занимает два зала. В первом, большом, гости увидят инсталляцию, которая управляется постоянно изменяющимися данными — о температуре и качестве воздуха, осадках, выбросах CO2 etc. Параметры собираются со всей планеты.
В малом зале покажут уникальный нейросетевой видеоарт: с его помощью можно увидеть вымершие растения в их естественной среде обитания.
В проекте Biom взаимодействие с природой происходит с помощью медиаискусства и больших данных.
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Фото: кадр из видео
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