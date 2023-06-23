Нейросети на новой выставке в ЦЕХе *

Biom занимает два зала. В первом, большом, гости увидят инсталляцию, которая управляется постоянно изменяющимися данными — о температуре и качестве воздуха, осадках, выбросах CO2 etc. Параметры собираются со всей планеты.

В малом зале покажут уникальный нейросетевой видеоарт: с его помощью можно увидеть вымершие растения в их естественной среде обитания.

В проекте Biom взаимодействие с природой происходит с помощью медиаискусства и больших данных.







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Фото: кадр из видео