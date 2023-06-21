Символы Нижнего в нейрогипюре

Нижегородский гипюр — особый вид строчевой вышивки с геометрическим орнаментом. Основой для узора стала сеточка. Промысел известен с конца XIX века, он был распространен в Чкаловске.

Необычную открытку с Чкаловской лестницей, ярмарочным домом, Пакгаузами и Шуховской башней можно получить бесплатно в Туристическом центре.





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Фото: фотобанк