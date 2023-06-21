Символы Нижнего в нейрогипюре

Компания SOTA+ и Агентство гостеприимства Нижегородской области сгенерировали нейросетью цифровые рисунки в стиле гипюра.
Нижегородский гипюр — особый вид строчевой вышивки с геометрическим орнаментом. Основой для узора стала сеточка. Промысел известен с конца XIX века, он был распространен в Чкаловске.
Необычную открытку с Чкаловской лестницей, ярмарочным домом, Пакгаузами и Шуховской башней можно получить бесплатно в Туристическом центре.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: фотобанк
Комментарии (0)