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Искусство

Выставка «Художник и сказка» в Нижнем

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21 июня НГХМ откроется выставка «Художник и сказка». На ней представят живопись, графику, декоративно-прикладное и народное искусство, театральные костюмы, объединенные темой былин и сказок.

 

На выставке можно увидеть картины Васнецова «Ковер-самолет, «Витязь на распутье» и «Баян» из собрания Русского музея, а также «Иван-царевич на Сером Волке», «Снегурочка» и «Царевна-лягушка» из собрания Третьяковской галереи.

Выставка будет открыта до 13 августа.

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