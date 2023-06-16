Выставка «Художник и сказка» в Нижнем

21 июня НГХМ откроется выставка «Художник и сказка». На ней представят живопись, графику, декоративно-прикладное и народное искусство, театральные костюмы, объединенные темой былин и сказок.
На выставке можно увидеть картины Васнецова «Ковер-самолет, «Витязь на распутье» и «Баян» из собрания Русского музея, а также «Иван-царевич на Сером Волке», «Снегурочка» и «Царевна-лягушка» из собрания Третьяковской галереи.
Выставка будет открыта до 13 августа.
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