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Искусство

В студии «Тихая» откроется выставка «Красная река»

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В графическую серию Владимира Чернышева вошли 12 произведений. Нижегородский художник работает в авторской технике: воск и сажа с поверхности копировальной бумаги переносятся на белые листы с помощью специальных инструментов. Если вглядеться в изображения, в них можно рассмотреть речное русло, водовороты, силуэты лодки, тени.

 

Посетить экспозицию можно будет с 21 июня по 13 августа в нескольких форматах:

  • Tour & Talk — прогулки с автором
  • Studio Visit — экскурсии по студии от одного из художников
  • Artist Talk Владимира Чернышева в пространстве выставки

Подробное расписание — здесь.

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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