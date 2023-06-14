В студии «Тихая» откроется выставка «Красная река»

В графическую серию Владимира Чернышева вошли 12 произведений. Нижегородский художник работает в авторской технике: воск и сажа с поверхности копировальной бумаги переносятся на белые листы с помощью специальных инструментов. Если вглядеться в изображения, в них можно рассмотреть речное русло, водовороты, силуэты лодки, тени.