В студии «Тихая» откроется выставка «Красная река»

В графическую серию Владимира Чернышева вошли 12 произведений. Нижегородский художник работает в авторской технике: воск и сажа с поверхности копировальной бумаги переносятся на белые листы с помощью специальных инструментов. Если вглядеться в изображения, в них можно рассмотреть речное русло, водовороты, силуэты лодки, тени.
Посетить экспозицию можно будет с 21 июня по 13 августа в нескольких форматах:
- Tour & Talk — прогулки с автором
- Studio Visit — экскурсии по студии от одного из художников
- Artist Talk Владимира Чернышева в пространстве выставки
Подробное расписание — здесь.
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Фото: архив организаторов
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