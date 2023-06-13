Музей спорта открыт на стадионе «Нижний Новгород»

На площадке стадиона «Нижний Новгород» открыта мобильная выставка Музея спорта. На этой неделе нижегородцев будут ждать экскурсии, кинопоказ, а также мастер-классы от нижегородских спортсменов.
Музей спорта работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00 до 13 августа.
На бесплатные экскурсии и другие мероприятия Музея можно записаться здесь. Запись на неделю открывается в понедельник.
Вход в музей и на экскурсию — свободный
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Фото: телеграм-канал проекта
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